De Siervo confermato ad della Lega Serie A

Luigi Deè statoamministratore detoA, al terzo mandato. Quanto e come guadagnerà sarà materia delle prossime settimane, ma che la situazione nel palazzoconfindustria del calcio italiano sia al momento normalizzata lo conferma la modalitàconferma di De: 17 voti a favore e 3 schede bianche. I rapporti di forza oggi sono questi, con una maggioranza chiara e forte e una minoranza che ha scelto di mettersi al riparo dopo essere stata respinta nella battaglia contro il presidente Figc Gabriele Gravina e aver dovuto incassare l'elezione di Enzo Maria Simonelli a presidentein seconda chiamata.Simonelli che è operativamente alla guidaA e che ha incassato il via libera da parte del Tribunale di Milano. Non ha sfondato il ricorso presentato contro di lui per provare a cancellare il voto per un'incompatibilità a questo punto solo presunta.