Agi.it - De Luca non cede: "Vado avanti"

AGI - Il colpo di teatro che tutti si aspettavano non c'è stato, ma ai toni da consumato attore della politica, Vincenzo Denon ha rinunciato. Con una voce meno agguerrita del solito. Di certo il messaggio non si presta a equivoci e a interpretazioni dubbie: il 'governatore' correrà per la terza volta. Non molla anticip0atamente la guida della Regione Campania, come anche qualche fonte interna al Pd aveva lasciato intuire; non contratterà il via libera con il suo partito; non aspetterà supino le decisioni della Consulta. E proprio con la legge elettorale, approvata in consiglio che gli consentirebbe di ripresentarsi agli elettori, Deapre la conferenza stampa. Il pretesto per una nota sarcastica destinata a Palazzo Chigi. "Ho un sentimento di grande orgoglio per l'attenzione che mi è stata dedicata.