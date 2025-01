Lanotiziagiornale.it - “Dalla sanità al lavoro, fino alla produzione industriale, da Meloni troppi silenzi”. Parla la vice presidente del Senato, Castellone (M5S)

“Certo che per GiorgiaMusk non è un problema, condividono lo stesso obiettivo” Parola delladelMariolina, del Movimento 5 stelle. A lei abbiamo chiesto un parere sulla conferenza stampa fiume di ieri delladel Consiglio. E una cosa è chiara:son sa se essere più preoccupata per ciò cheha detto, o per ciò che non ha detto su, cassa integrazione,.Senatrice, è soddisfattaqualità delle risposte delladel Consiglio?“Sulle grandi questioni il giudizio è gravemente insufficiente. La premier si è vantata per la disoccupazione ai minimi, ma tutti sanno che quel dato è ‘drogato’ dall’aumento esponenziale degli inattivi, di cui l’Italia detiene il record in UE. Ha taciuto pure sul boom della cassa integrazione e sul calo dellaha sviato il discorso.