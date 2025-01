Quicomo.it - Da una storia d'amore nasce Inkas Bakery: sapori unici dal Perù alla prima coffee house di Como

Leggi su Quicomo.it

è pronta ad accogliere una nuova gemma nel cuore del centro cittadino: l’, lalatina in Italia, sta per aprire i battenti in via Dante Alighieri 111. Non sarà solo un locale dove gustare prelibatezze esotiche, ma un luogo che racconta unadi passione.