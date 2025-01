Lanazione.it - Cultura: Giovanni Sollima ospite dei Concerti della Normale

Pisa, 10 gennaio 2025 – Iospitano un virtuoso del violoncello,, non solo musicista richiesto nelle maggiori sale di tutto il mondo, ma anche apprezzato autore i cui componimenti compaiono in film internazionali e opere teatrali., accompagnato al pianoforte da una giovanissima interprete, la diciannovenne Carlotta Maestrini, sarà a Pisa martedì 14 gennaio al Teatro Verdi, dalle ore 21, con un programma di brani pensato per esaltarne le doti di eccezionale esecutore e finissimo compositore. In scaletta sono previste la sonata per violoncello e pianoforte in sol minore, opera 5 numero 2, di Ludwig van Beethoven; poi un componimento scritto dal padre di, Eliodoro, pianista e a sua volta compositore, dal titolo “Aria” (1945). A seguire due lavori autografi: il primo Tema III, una musica struggente scritta nel 2005 per un remake televisivo del film “Il bell’Antonio” e Sonata 2050, in cuiriporta alla ribalta frammenti incompleti di Beethoven e un paio di misure del Preludio 998 per Liuto di Bach.