Veronasera.it - Cub: «Salgari sfrattato dalla Civica». La Paglia: «No a uso privatistico della biblioteca»

Leggi su Veronasera.it

Verona, città che legge, ma che non riesce a trattenere un patrimonio (privato) sullo scrittore veronese più popolare: Emilio. La denuncia arriva dal sindacato Cub, proprio nel giorno in cui è stato annunciato il riconoscimento del Ministerocultura. Anche per il triennio.