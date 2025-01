Abruzzo24ore.tv - Crisi Marelli: vertici azienda e sindacati convocati dall'assessore Magnacca

Pescara - L'al Lavoro della Regione Abruzzo convoca un incontro cruciale per discutere il futuro dello stabilimentodi Sulmona. Si svolgerà mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 12, presso la sede dell'assessorato al Lavoro in via Passolanciano a Pescara, il tavolo di confronto sulla vertenza delladi Sulmona, con la partecipazione dei rappresentanti sindacali e della dirigenzale. A convocarlo è stata l’alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana. "Questo incontro rappresenta un passo fondamentale per proseguire il dialogo già avviato tra le parti", ha dichiarato, aggiungendo che si tratta dell’unico tavolo istituzionale attualmente dedicato alleli. "La Regione Abruzzo esplorerà ogni possibile soluzione per tutelare i lavoratori attuali e garantire un futuro sostenibile al sito produttivo di Sulmona".