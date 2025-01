Gravidanzaonline.it - Cos’è e perché si esegue l’elettroforesi sieroproteica in gravidanza?

Leggi su Gravidanzaonline.it

Durante lavengono effettuati diversi controlli che hanno come obiettivo quello di garantire lo stato di salute della gestante e quello dell’embrione. Sono tanti, infatti, i rischi e le possibili complicanze che si possono verificare durante i mesi di gestazione sia per eventi improvvisi che per malattie (anche non pericolose al di fuori della), comportamenti o fattori ambientali. Poter contare su diversi esami di laboratorio e tecniche diagnostiche consente di ridurre il più possibile gli esiti avversi della gestazione;inè uno di questi., nota anche con il nome di protidogramma, spiega l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), è una tecnica impiegata per analizzare la composizione (qualitativa e quantitativa) delle proteine presenti nel siero, nelle urine e nel liquido cerebrospinale.