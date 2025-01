Ilgiornaleditalia.it - Corteo per Ramy a Milano, i cori contro i carabinieri: "Assassini", a Torino assalto al commissariato e alla caserma - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Diversi iche sembrano più una minaccia: "Dovete pagarla". Il riferimento è aicoinvolti nel caso della morte diNella serata di ieri sono andati in scena diversi cortei perElgaml, a. In centinaia si sono radunati a, in piazza XXIV maggio per