Corriere dello Sport – Roma, Frattesi vuole tornare ma l'Inter alza il muro: servono 45-50 milioni

2025-01-04 09:40:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal– I nove minuti giocati giovedì sera a Riyad non devono certo averlo rincuorato in merito al suo futuro e alle opportunità di giocare titolare con più regolarità nella seconda parte di stagione. Del resto anche le sole cinque partite iniziate dal primo minuto dall’inizio del campionato a oggi sono state un segnale chiaro per Davideche adesso vorrebbe trovare un club disposto a garantirgli un posto fisso. Sia per crescere, sia per meritarsi una chiamata da Spalletti per i prossimi impegni ma soprattutto per il Mondiale 2026. Il ragazzo non è contento e crede di meritare più occasioni dei 45 minuti giocati nelle ultime sette gare di Serie A. In mezzo tre gare da titolare nelle coppe ma non gli basta, specialmente dopo aver dimostrato quando utilizzato con più frequenza – sia nelsia in Nazionale – di poter essere una risorsa anche in fase realizzativa con i suoi sei gol e un assist firmati tra nerazzurro e azzurro.