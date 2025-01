Copernicus | caldo record nel 2024 sfondata la soglia di +15 gradi I medici | Aumenta rischio per Zika Dengue e malaria

Quotidiano.net - Copernicus: caldo record, nel 2024 sfondata la soglia di +1,5 gradi. I medici: “Aumenta rischio per Zika, Dengue e malaria”

Roma, 10 gennaio– Che ilsia stato l’anno piùdi sempre, ormai non fa, drammaticamente, quasi più notizia. Ma il fatto che per la prima volta l’anno solare abbia registrato una temperatura media globale di oltre 1,5celsius superiore al livello pre-industriale, è un segnale che difficilmente si può sottovalutare. Era lacritica stabilita dall’accordo delle varie Cop28, il punto del non ritorno del riscaldamento globale. Un limite che, va detto, già nel 2022 sembrava irrealistico rispettare. La conferma arrivata oggi daClimate Change Service - C3S), dell’avvenuto sforamento, era annunciata. Solo che, probabilmente, non ci si aspettava arrivasse così presto. D’altra parte i segnali erano evidenti: inondazioni, incendi (si veda questi giorni Los Angeles) siccità e altri eventi estremi sono stati il leitmotiv degli ultimi mesi.