Quotidiano.net - Consulta rinvia al 20 gennaio la decisione sui referendum sull'Autonomia

Slitta al 20la camera di consiglio della'ammissibilità dei. Lo rende noto la Corte Costituzionale. "Considerata la convocazione per martedì 14del Parlamento in seduta comune per l'elezione di 4 giudici costituzionali - si legge in una nota - il presidente facente funzioni, Giovanni Amoroso, ha firmato il decreto con cui si posticipa dal 13 al 20, termine ultimo previsto per legge, la camera di consiglio partecipata in cui verrà giudicata l'ammissibilità deiabrogativi ritenuti conformi alla legge dall'Ufficio centrale per idella Cassazione".