Lapresse.it - Conferenza di inizio anno, Meloni difende Musk: “E’ più ingerente Soros”

Leggi su Lapresse.it

Elone Starlink, Elone il social network X, Elone Cecilia Sala. Se c’è stato un tema ricorrente nellastampa ditenuta da Giorgiaalla Camera, questo è stato sicuramente quello legato alla figura dell’imprenditore, amico della presidente del Consiglio e prossimo responsabile del dipartimento voluto da Donald Trump che avrà il compito di tagliare spese e burocrazia negli Stati Uniti. La premier si è trovata a rispondere per ben sei volte a temi legati in qualche modo al tycoon sudafricano, tanto che a un certo punto ha ribattuto: “Ho già risposto per cui è inutile fare dieci volte la stessa domanda”. Nello specifico,ha prima affrontato il dossier Starlink puntualizzando di non averne “mai parlato personalmente” cone sottolineando di valutare gli investimenti stranieri con un’unica lente che è quella dell’interesse nazionale “e non delle amicizie o delle idee politiche di chi eventualmente deve investire”.