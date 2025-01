Ilgiorno.it - Como, il Teatro Sociale vuole costruire la prossima stagione insieme alle associazioni sportive

Leggi su Ilgiorno.it

, 10 gennaio 2025 – Un incontro tra ile ledel territorio, in vista dellache sarà dedicata allo sport. Dopo un triennio dedicato alla natura, dall’acqua allo spazio, fino alla terra, ildiha deciso di dedicare un triennio all’Uomo. Humanity, attualmente in corso, si concentra su un mondo fatto di diverse persone, diversi linguaggi e tradizioni, con l’obiettivo di favorire la comprensione, il rispetto e l'instaurarsi di relazioni aperte tra le varie comunità. Ma il tema 2025/26 sarà dedicato allo sport e a tutti gli atleti, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali 2026 Milano-Cortina. Ilha infatti in programma per lunedì 27 gennaio18, un incontro con ledella provincia di, per coinvolgerle nellae collaborare, portando così anche ilnei luoghi sportivi, grazie alla collaborazione con Panathlone Coni Comitato Provinciale di, e Società dei Palchettisti.