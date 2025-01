Ilrestodelcarlino.it - Col Bonn prelazione per gli abbonati

Sale l’attesa per gara 2 di Bcl, in scaletta mercoledì alle 20 al Bigi. Oggi sarà l’ultimo giorno utile per gliper esercitare lasui propri posti. Sarà possibile, per tutti gli‘Full’ o solo ‘Bcl’, esercitare il diritto anche online, su Vivaticket, inserendo il codice alfanumerico TLITE (la sigla TLITE ed i numeri successivi, esclusi quelli dopo il trattino) del proprio abbonamento. Altrimenti ci si può presentare con una copia del proprio abbonamento e un documento d’identità allo ‘StoRe’ di piazza Prampolini (10/13 e 16/19) oppure nella sede di via Martiri della Bettola (10/13).