Codice strada | Magi +Eu ' è persecuzione non sicurezza'

Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Questo governo e questa maggioranza hanno reso anche ildellauno strumento di propaganda. Invece di tutelare la salute dei cittadini, vogliono rieducarli". Lo ha detto a Restart su RaiTre il segretario di +Europa, Riccardo."Non si capisce perché, ad esempio, chi risulta positivo a un test salivare per il THC - perché ha assunto cannabis 3 giorni prima o anche una settimana prima - ma non è in uno stato di alterazione, debba essere punito con il ritiro della patente. Non è prevenzione. È. E tutto questo è incostituzionale e questo provvedimento sarà smontato dai tribunali e dalla Corte Costituzionale. E' solo questione di tempo”, ha aggiunto