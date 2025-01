Quotidiano.net - Claudio Durigon si oppone all'aumento di 3 mesi per l'adeguamento pensionistico

Leggi su Quotidiano.net

"Me la sento di dire tranquillamente che come Lega noi ci opporremo in qualsiasi modo a questodi ulteriori tre, come ci siamo opposti ai tredi finestre che ogni tanto vengono inseriti in qualche contesto". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro e senatore della Legaparlando a Sky Tg24 Economia dell'di 3dell'alla speranza di vita per andare in pensione. Questa, ha aggiunto, è "la mia posizione di governo". "Abbiamo tutto il tempo per trovare soluzioni perché non si possa aumentare", ha precisato.