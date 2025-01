Abruzzo24ore.tv - Chieti, ex Gil: sgombero e bonifica per futuro polo culturale

Leggi su Abruzzo24ore.tv

- Importante passo avanti per la riqualificazione del complesso regionale, destinato a diventare la nuova Cittadella della Cultura. Il complesso dell'ex Gil di, di proprietà della Regione Abruzzo, sarà oggetto di un intervento di. La pubblicazione della determina per l’affidamento dei lavori rappresenta un significativo progresso verso la riqualificazione dell’edificio, grazie a un finanziamento di 200.000 euro stanziato con un emendamento presentato dai consiglieri Lorenzo Sospiri e Roberto Santangelo, su proposta dell'ex assessore e attuale consigliere Mauro Febbo, approvato dal Consiglio regionale. "Questo è un passaggio essenziale per avviare finalmente la gara d’appalto necessaria alla ristrutturazione completa del sito," ha dichiarato Febbo. Gli interventi previsti includono il recupero degli spazi interni e la rimozione dei detriti e materiali degradati accumulati negli anni.