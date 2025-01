Laverita.info - «Chi ha spento il nucleare odia la Germania»

Ieri in diretta su X c’è stata l’intervista di Elon ad Alice Weidel, leader di Afd: «Le tasse sono a livelli record ma vengono sprecate per gli immigrati. La guerra in Ucraina deve finire. Noi non siamo dei nazisti, Hitler era un comunista. La Merkel ci ha rovinati».