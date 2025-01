Liberoquotidiano.it - "Chi ha finanziato molti dei vostri candidati". Delmastro inchioda la dem Tinagli: cala il gelo in studio

Volano stracci a 4 di Sera. Protagonisti del talk politico in onda su Rete 4 giovedì 9 gennaio, Andreae Irene. Al centro del dibattito la conferenza stampa di inizio anno della premier Giorgia Meloni. Qui il premier ha risposto alle tante domande dei giornalisti, in particolare sulle voci di un possibile accordo su Starlink con Elon Musk. A riguardo la leader di Fratelli d'Italia ha ribadito che "si tratta di interlocuzioni che rientrano nella normalità del lavoro che fa un governo", ricordando che l'iter si trova nella fase istruttoria al cui termine, "se la cosa è di interesse, si pone nelle sedi competenti che vanno dal Consiglio Supremo di Difesa fino al Parlamento". E ancora, lanciando una chiara frecciata alle opposizioni: "Il problema sarebbe, ed è - ha aggiunto - quando delle persone facoltose utilizzano quelle risorse per finanziare in mezzo mondo partiti, associazioni o esponenti politici per condizionare le scelte politiche degli stati nazionali.