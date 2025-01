Infobetting.com - Chelsea-Morecambe (FA Cup, 11-01-2025 ore 16:00 ): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Come il Liverpool, che sabato affronterà l’Accrington Stanley, anche per ilc’è un avversario di League Two, nemmeno dei migliori, come il, che anzi è a maggior rischio di retrocessione. I londinesi non arrivano bene a questo appuntamento, nel senso che hanno colto solo due punti dalle ultime quattro giornate di Premier League, .InfoBetting: Scommesse Sportive e