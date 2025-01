Salernotoday.it - Certificati medici a pagamento, Polichetti (Udc): "Sistema fuori controllo a Salerno"

Leggi su Salernotoday.it

Il caso di un certificato medico richiesto per un bambino, in cui un pediatra diavrebbe chiesto 30 euro per attestare una condizione già certificata da una struttura pubblica, accende il dibattito sul costo delle prestazioni sanitarie e sui principi deontologici della professione medica.