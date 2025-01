Fanpage.it - Centinaia di persone a Torino per Ramy ElgamI, scontri con forze dell’ordine e lancio di bombe carta

Leggi su Fanpage.it

Si sono verificatitra ledell'ordine e alcuni manifestanti scesi in strada nell'ambito di un corteo in memoria diElgaml a. Alcuni autonomi hanno lanciatocarte nei pressi della caserma dei carabinieri e i militari hanno utilizzato lacrimogeni per disperdere la folla.