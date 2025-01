Feedpress.me - Cei: sì ai gay in seminario, ma devono vivere la castità

Non vi è un ostacolo per le persone omosessuali che vogliono entrare in, ma esseresponsabilmente lanel celibato». Non potranno essere ammessi gli omosessuali che «praticano l’omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay ». È quanto è previsto nelle nuove linee guida della Cei per l’ammissione.