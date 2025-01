Pordenonetoday.it - «Cecilia Sala se l’è andata a cercare»: Enrico Galiano riflette sulla liberazione e risponde a chi punta il dito contro la giornalista

Mercoledì 8 gennaio, l'Italia ha ottenuto ladelladopo 21 giorni di carcere in Iran. Il risultato è stato ottenuto grazie a un lavoro di squadra di diplomazia, governo e intelligence in quella che è stata una partita in parallelo fra Italia, Iran e Stati.