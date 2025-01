Lapresse.it - Caso Sala, legale Abedini: “Nel trolley computer, sim e documenti”

Leggi su Lapresse.it

Nella valigetta sequestrata ad“c’erano, alcuni fogli documentali commerciali, qualche sim che servono per strumenti anche personali e cellulari: nulla di delinquenziale”. Lo dice ildell’ingegnere svizzero-iraniano, Alfredo De Francesco, all’uscita dal carcere di Opera, dove si è recato per un colloquio col suo assistito. “Mi ha chiesto perché l’ambasciatore non c’era, ma gli ho spiegato che non c’erano problemi.: le ragioni sono molto banali, impegni istituzionali. L’ambasciatore si è scusato per non essere presente“, ha aggiunto l’avvocato.