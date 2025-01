Caso Cecilia Sala Ros | Non ci sono indagini in corso

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Nessuna indagine suldi. Il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri ha spiegato che "nonin, né ha ricevuto specifiche deleghe in relazione alla vicenda che ha interessato, nei giorni scorsi" la giornalista italiana, detenuta in Iran per oltre 20 giorni. I Ros, come di consueto, silimitati .