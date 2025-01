Carlo Amleto all’AuditoriumSan Francesco al Prato Risate musica e poesia con ’Scherzo N1 Opera Prima’

Lanazione.it - Carlo Amleto all’AuditoriumSan Francesco al Prato . Risate, musica e poesia con ’Scherzo N°1, Opera Prima’

Sull’onda del doppio tutto esaurito registrato al Morlacchi con il concerto “Alla scoperta di Morricone” la stagione Tourné promossa in grande stile con un artista diventato ormai uno dei fenomeni comici del momento:(nella foto) che domani alle 21 sarà in scena (in collaborazione con la stagione Sanfra) all’auditorium Sanalcon il suo show “Scherzo N°1,Prima”. Amatissimo dal pubblico per le tante partecipazioni a una lunga serie di programmi televisivi, con questo spettacoloporta a un livello superiore la commistione tra comicità e, sketch e canzoni del suo primo album “Facciamo che io ero”, il suo ormai famosissimo Tg0 e la, il tutto sempre guidato da un istinto creativo originale che lo rende un’eccezione nel panorama attuale. Il titolo dello show è preso in prestito in modo ironico dallaclassica, in cui il termine “scherzo” indica un componimento d’indole vivace e fantasiosa, che si adatta allo spettacolo di, che scherza col pubblico usando tutte le note del suo spartito artistico.