Capodanno Procura Milano indaga su cinque casi di molestie sessuali

Sono almeno 5 idi, di cui solo uno denunciato formalmente, quelli su cuiladiper gli abusi avvenuti la notte didurante i festeggiamenti di piazza Duomo. Oltre alla vicenda della 20enne Laura Barbier, studentessa di Liegi, in Belgio, che ha denunciato di essere stata accerchiata da 30-40 uomini arrivando a temere di “morire” e che oggi è stata sentita, in collaborazione con Eurojust, assieme a due agenti della squadra mobile disu delega della pm Alessia Menegazzo e l’aggiunta Letizia Mannella, questa mattina una ragazza lombarda ha fatto sapere agli investigatori di essere pronta anche a lei a sporgere formale querela come vittima delledi.Lainoltre sul caso di una donna inglese – riportata dalla stampa belga -, di una coppia di Reggio Emilia che avrebbe subito palpeggiamenti (la donna non avrebbe intenzione di querelare) e una quinta vittima sudamericana, indicata come presente al momenti dei fatti.