.com - Capannori, trovato morto in cartiera: si attende l’autopsia, giallo sul movente dell’omicidio

Leggi su .com

Non è stato un malore, come ipotizzato in un primo momento, ma un caso di omicidio la morte di Artan Kaja, 52 anni albanese,senza vita nellaSmurfit a(Lucca) la sera del 7 gennaio 2025. L'uomo è stato ucciso con un colpo di arma da fuocoL'articoloin: sisulproviene da Firenze Post.