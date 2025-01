Genovatoday.it - Calciomercato Sampdoria: ceduti La Gumina e Girelli, si aspettano i primi acquisti

Leggi su Genovatoday.it

Laha ufficializzato due cessioni nelle ultime ore, la terza dall'inizio delinvernale dopo il passaggio al Mantova di Simone Giordano. Per quello che riguarda i movimenti in entrata, invece, ancora tutto fermo., parla Manfredi: "Non siamo confusi e nemmeno.