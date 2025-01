Calciomercato.it - Calciomercato Inter, Roma in pressing su Frattesi: Marotta detta le condizioni

I giallorossi però hanno la preferenza del nazionale italiano, con il ds Ghisolfi che si è mosso in prima persona sbarcando oggi a Milano nel tardo pomeriggioIn primis per incrociare il Milan per definire il futuro di Saelemaekers e Abraham, ma certamente per sondare inoltre il terreno con l’per il colpo. Allo studio c’è anche un eventuale scambio con l’inserimento in prestito di Cristante, che per il momento rappresenta solo un’idea in fase embrionale come raccolto da.it.insule(LaPresse) –.itIl sodalizio campione d’Italia, come dicevamo, aspettando il mercato estivo preferirebbe altri profili per rimpiazzare(alla Ricci o Bernabé per assecondare anche le direttive di Oaktree) e per cederlo a gennaio chiede un assegno cash da 45-50 milioni di euro.