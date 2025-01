Perugiatoday.it - Calcio serie C, Perugia - Carpi: la diretta della partita

Leggi su Perugiatoday.it

Tempo di friday night per il. Lo stadio Renato Curi riaccende i riflettori per l'anticipoterza giornata: ospite il, che all'andata, prima uscita ufficialenuova proprietà, ha inflitto la prima sconfitta stagionale ai biancorossi. In pochi avrebbero immaginato che.