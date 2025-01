Oasport.it - Calcio femminile, riparte la Serie A: fari puntati su Roma-Inter, la Juve sfida la Sampdoria

Dopo una lunga pausa,finalmente laA 2024-2025 di. E sarà un ritorno in grande stile, complice uno degli incroci piùessanti della stagione, quello che vedrà confrontarsi, appaiate al posto d’onore in classifica.Ricordiamo brevemente la situazione. Le nerazzurre al momento occupano la seconda posizione 28 punti, a pari merito proprio con le giallorosse, con cui condividono un ruolino di marcia identico che si differenzia solo nel totale di reti subite (7 per l’, 14 per la). Entrambe si trovano dunque a sette lunghezze di distanza dallantus, capolista in solitaria a quota 35. È chiaro che le due compagini andranno a caccia del successo, ma è difficile scegliere una favorita, anche se il trionfo in Supercoppa può avere forgiato le ragazze di Alessandro Spugna, motivate a guadagnare terreno anche in Campionato dopo un inizio traballante.