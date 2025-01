Liberoquotidiano.it - Calca mortale subito dopo la visita di Tajani: terrore in moschea, un bilancio drammatico | Video

Una tragedia a Damasco: la protezione civile siriana ha riferito della morte oggi di almeno tre donne e il ferimento di cinque bambini in unapresso ladegli Omayyadi nella capitale del Paese che lo scorso 8 dicembre ha festeggiato la caduta del pluri-decennale regime di Bashar Assad. Secondo le prime informazioni, l'incidente è stato provocato da un annuncio apparso sui social media di una imminente distribuzione di pasti gratuiti nel cortile della celebre. Secondo i media e testimoni locali, l'affollamento ha causato asfissia presso numerose persone presenti, costringendo le forze di sicurezza a sparare in aria per disperdere i partecipanti. "Esprimo cordoglio per le vittime del grave incidente accaduto questa mattina nellaOmayyadi di Damasco", ha scritto su X il ministro degli Esteri italiano Antoniooggi impegnato in unaproprio in Siria.