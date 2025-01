Calcionews24.com - Cagliari, si accende il mercato di gennaio! Quali calciatori rossoblù saranno sacrificati? Le ultime

Leggi su Calcionews24.com

, siil calciodi? Le ultimissime In ottica calcioci sono trame che incuriosiscono, che appassionano, ma che al contempo portano anche amarezza. Ilcosì come gli altri club di Serie A dovranno fare a meno di alcune pedine per il restante della stagione.quelle sacrificate? Secondo L’Unione Sarda, .