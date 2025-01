Sondriotoday.it - Cade da cavallo durante una lezione, paura per una ragazzina

Apprensione a Bianzone, in via Palazzetta, per unadi 16 anni rimasta coinvolta in un incidenteunadi equitazione. Erano da poco passate le ore 18 di oggi, venerdì 10 gennaio 2025, quando la giovane è caduta da, battendo violentemente il torace.L'allarme è.