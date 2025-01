Romatoday.it - Cacciatore si perde nella nebbia, paura nel bosco

Leggi su Romatoday.it

Non riusciva più a ritrovare la strada. Colpa della, che era scesa nel. Undi Ostia ha così chiesto aiuto ai vigili del fuoco, che sono stati impegnati per tre ore, dalle 12 alle 15 di giovedì 9 gennaio, fino a quando non hanno ritrovato l'uomo. Il tutto è avvenuto