Brescello, in fiamme due fabbricati di servizio a Ghiarole

(Reggio Emilia), 10 gennaio 2025 - Un incendio ha danneggiato due edifici di piccole dimensioni, usati come bassi servizi e deposito nell’area di una abitazione attualmente in fase di ristrutturazione. Verso l’una della scorsa notte è scattato l’allarme alla centrale operativa del 115 per l’incendio che stava interessando i due piccoliin via Quadra Enza Morta, adi. Sono arrivati i vigili del fuoco da Guastalla con rinforzi da Reggio, Sant’Ilario e da Viadana di Mantova. Uno dei bassi servizi, con struttura in legno, è andato distrutto, mentre si è riusciti a salvare almeno in gran parte quello accanto, realizzato in muratura. Si tratta di una struttura esterna all’abitazione principale, probabilmente adibita a cucina, visto che vi erano all’interno un camino e una stufa.