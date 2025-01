Quotidiano.net - Borsa di Milano: ritorno ai massimi dal 2008 tra volatilità e oscillazioni

Ladi, pur nellaal pari delle altre piazze europee, ritorna suidal(già visti a maggio) e li ritocca con una puntata a 35.433 punti. L'indice però oscilla ed ha già annullato i rialzi. Mps si mantiene positiva (+0,17%) insieme a Banco Bpm (+0,28%) mentre scivola in calo Unicredit (-0,2%). In leggero rialzo Illimity (+0,10%) e Banca Ifis (+0,18%). Amplia le perdite Iveco (-2,5%) e si mostrano deboli le utility con A2A in calo dello 0,6% ed Hera dell'1,09 per cento.