Borsa di Milano chiude in calo pesa l' ipotesi di pausa Fed sui tassi

Ladi(-0,64%)in, in linea con gli altri listini europei ed in scia con Wall Street. Sui listinil'di unadella Fed sul taglio dei. Lo spread tra Btp e Bund conclude la giornata in rialzo a 117 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,76%. A Piazza Affari scivolano Iveco (-7%) e Campari (-4,8%). Il rialzo del prezzo del gas e del petroliosulle utility e sul settore dell'energia. A2a cede il 3,2%, Hera (-2,2%), Enel e Saipem (-0,9%). Poco mossa Eni (+0,04%). Vendite su Amplifon e Stm (-1,8%). Male Tim (-1,6%) e Nexi (-1,4%). Nel settore dell'automotive, oltre a Iveco, soffre anche Stellantis (-1,1%) e Ferrari (-0,3%). In ordine sparso il lusso dove Moncler sale dello 0,2% e Cucinelli (-0,2%). Nel listino principale brilla Leonardo (+1,4%), in linea con il settore della difesa europeo.