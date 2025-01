Padovaoggi.it - Boron torna all'attacco sull'Irap: «Dati richiesti in ritardo, una soluzione c'era per evitarne l'aumento»

Leggi su Padovaoggi.it

Fabrizio, consigliere regionale di Forza Italiaa criticare l'operato della giunta regonale in merito a una richiesta di atti riguardo i lavori della Pedemontana.che non sarebbero in tempo utile per proporre un emendamento nel bilancio che, secondo, potevano scongiurare.