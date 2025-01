Unlimitednews.it - Bolelli-Vavassori in finale nel doppio ad Adelaide

Leggi su Unlimitednews.it

(AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Non male come inizio stagione, un successo sui numeri uno del mondo, per giunta in rimonta. Simonee Andreahanno centrato l’ingresso innell’”International”, Atp 250 da 680.140 dollari di scena sul cemento australiano, ultima chance – insieme al “250” di Auckland – di rifinire la preparazione in prospettiva Australian Open, il primo Slam dell’anno che scatta domenica a Melbourne Park. I due azzurri, terzi favoriti del seeding, hanno superato in rimonta per 4-6 7-6(3) 10-8, dopo quasi un’ora e tre quarti di partita, la coppia formata dal salvadoregno Marecelo Arevalo e dal croato Mate Pavic, numero 1 del ranking di specialità., all’ottavaAtp raggiunta insieme, si giocheranno il quarto trofeo in coppia con i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puez, seconde teste di serie (rispettivamente n.