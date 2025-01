Inter-news.it - Bisseck, infortunio in casa Inter: i tempi di recupero. Una data – Sky

Tegola per l’che perde Yannper le prossime partite. Il club nerazzurro, tramite il suo staff medico, ha anche stimato idi.ULTIME – Niente da fare per: si è fatto male anche lui.confermato per il giovane difensore tedesco, che stamani si è sottoposto ad esami strumentali (clicca QUI per leggere il comunicato). Sicuramente una tegola che non ci voleva per l’, ma che conferma, amaramente, il periodo sfortunato dei nerazzurri per quanto riguarda gli infortuni di natura fisica. L’unica nota positiva è il rientro ormai prossimo di Benjamin Pavard, che già contro il Venezia al Penzo dovrebbe essere convocato per mettere qualche minuto nelle gambe a partita in corso. Sarà Darmian a ricoprire il ruolo di braccetto. In riferimento all’di, l’ha anche stimato idi: messa una partita e unanel mirino.