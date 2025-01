Ilfattoquotidiano.it - Bimbo morì per otite, confermata la condanna a 3 anni per il medico che lo curò con rimedi omeopatici

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Francesco Bonifazi, 7nel 2017 per un’encefalite provocata da un’curata con. La Cassazione ha conferma laa tredi reclusione nei confronti delMassimiliano Mecozzi, 62, di Pesaro, per la morte del piccolo che rimase tre giorni in agonia eil 27 maggio del 2017 all’ospedale Salesi di Ancona, dove arrivò in condizioni disperate. Agli atti dell’inchiesta c’era anche la telefonata tra l’omeopata e il personale del 118 in cui veniva ordinato di non dare farmaci al bambino, quando ormai era in coma.La Suprema corte ha respinto il ricorso presentato dal, dopo l’udienza che si è tenuta mercoledì scorso, confermando la pena inflitta in appello. Nel processo si sono costituiti parti civili il nonno del bambino, con l’avvocato Federica Mancinelli, e l’Unione Nazionale Consumatori, con l’avvocato Corrado Canafoglia supportato dai professori Matteo Bassetti ed Enrico Bucci: hanno sostenuto che la causa del decesso fosse riconducibile alla condotta di Mecozzi.