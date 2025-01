Ilnapolista.it - Billing è cresciuto: al Bournemouth porta calma in campo, dà fiducia ai compagni (Telegraph)

Philipsarà presto un nuovo calciatore del Napoli, le visite mediche sono fissate per domani mattina. Arriverà dalin prestito con diritto di riscatto a 10 milioni.Classe 1996, il centrocampista danese è arrivato in Inghilterra quando aveva 17 anni, all’Huddersfield Town (91 presenze in 6 anni), club che all’epoca militava in Championship (serie B inglese). Il salto di qualità l’ha fatto passando alnel 2019 per 15 milioni di sterline (17,9 milioni di euro), all’epoca era una promessa del calcio danese, era stato titolare fisso nell’Under 21 della sua nazionale.Un buon inizio per lui nelle prime 4 partite in Premier League, tanto da essere nominato dal club tra i migliori calciatori del mese.Inoltre, ha segnato uno dei gol più veloci del massimo campionato inglese, dopo 11 secondi contro l’Arsenal.