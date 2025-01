Sport.quotidiano.net - Beruatto, il messaggio al Pisa: "Solo un arrivederci. Siete racchiusi nel mio cuore"

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 10 gennaio - Pietronon è più un calciatore del. Ufficiale, infatti, il trasferimento del terzino sinistro classe 1998 alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. Partito per Genova nel pomeriggio di oggi, 10 gennaio, dopo il primo allenamento in blucerchiatoha affidato ai suoi profili social undi saluto al club nerazzurro. “Ciao, questo èun. un addio sarebbe troppo difficile per chi come me non è pronto e non lo sarà mai a lasciarvi definitivamente. Mai sarò pronto a dire addio a chi porterò sempre nel. E’ una tutti i miei compagni, allo staff tecnico, allo staff sanitario, alla società, alla dirigenza, ai magazzinieri e a tutte quelle persone che lavorano dietro le quinte per IlSporting Club e che mi hanno sempre fatto sentire a casa.