Basket femminile, match comodi per Schio e Venezia, big match Campobasso-Derthona

Dopo le meritate feste natalizie torna il campionato di pallacanestrodi Serie A. Abbiamo già passato da un po’ il giro di boa, ora inizia una corsa a perdifiato fino a fine marzo, quando finirà la stagione regolare. Andiamo a vedere insieme che cosa ci proporrà questo weekend di pallacanestro.L’anticipo del sabato vede la Beretta Famila, proveniente dalla vittoria in Eurolega sul Tango Bourges, andare in trasferta in Campania contro la O.Me.P.S. Battipaglia, terzultima a otto punti e che nell’ultimo turno è tornata al successo con la MEP Pellegrini Alpo. Partita dunque comoda (fu +40 all’andata) con la possibilità di allungare momentaneamente su, che però sarà impegnata nello scontro testa-coda proprio con Alpo. Domenica pomeriggio alle 18.00 incrocio interessantissimo tra La Molisana Magnoliae la Autosped G BCC: Scalia e compagne al terzo posto, piemontesi dietro di una incollatura che devono provare a recuperare il -9 dell’andata per poter avere anche il vantaggio dello scontro diretto.