Bambino di 7 anni muore a scuola dopo la lezione di ginnastica: Bolzano sotto choc

, 10 gennaio 2025 – Dolore in Alto Adige per l’improvvisa morte di undi 7a seguito dell’ora di educazione fisica a. Il piccolo, di nome Ayoub, è deceduto all’ospedale di Brunico (il malore allaelementare di Villa Ottone in Val Pusteria. Ne parla il quotidiano in lingua tedesca Dolomiten.un’ora di pattinaggio insieme ai compagni di classe, il bimbo ha accusato giramenti di testa, per poi cadere a terra. Il medico d’urgenza si è precipitato sul posto entro pochissimi minuti: ha disposto l’immediato trasferimento in ospedale. Non c’è stato nulla da fare: nonostante i numerosi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario dell’ospedale di Brunico ilè deceduto. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per far chiarezza su cosa sia successo.