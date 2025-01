Agi.it - Bambino di 7 anni muore a scuola dopo la lezione di educazione fisica

Leggi su Agi.it

AGI - Undi 7è morto all'ospedale di Brunico in Alto Adige a seguito di un malore avvenuto all'interno dellaelementare di Villa Ottone in Val Pusteria. Ildi nome Ayoub si è sentito maleladi. Come riporta il quotidiano in lingua tedesca 'Dolomiten', il, figlio di una famiglia originaria del Marocco,l'ora di pattinaggio assieme ai compagni di classe ha accusato giramenti di testa per poi cadere a terra. Anell'arco di pochi minuti è arrivato il medico d'urgenza che ha disposto l'immediato trasferimento in ospedale. Nonostante tutti i tentativi di rianimazione, ilè deceduto. È stata disposta l'autopsia.